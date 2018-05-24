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غرق طالبتين بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام شرق سوهاج

الخميس 24/مايو/2018 - 05:42 م
غرق طالبتين بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام شرق سوهاج
صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
غرقت طالبتان بنهر النيل بقرية أولاد يحي بمركز دار السلام شرق سوهاج، وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة الأولي وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي وجاري البحث عن الجثة الثانية.

وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد غرق كلًا من آية محمود عبد الرحمن 12 عامًا طالبة وأسماء محمود عبد الرحمن 15 عامًا طالبة وبسؤال عمهم الديب عبد الرحمن محمد 63 عامًا عامل قرر بأنه أثناء قيام المذكورتين بإحضار المياه من نهر النيل بذات الناحية أنزلقت قدماهما وسقطا به وغرقهما ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2380 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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