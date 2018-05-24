مصرع 4 وإصابة 15 بتفجير انتحاري في بغداد

صرح المتحدث العسكري، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 بهجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، ووقع الانفجار في منطقة الشعلة في شمال غربي بغداد.





وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن المهاجم فجر سترة ناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من المواطنين.





وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته، عن الهجوم في بيان نشرته وكالة تابعة له، وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 19 آخرين.





وأعلن العراق، النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر 2017، ورغم هزيمة التنظيم إلى حد كبير فإنه مازال يشن هجمات متفرقة ويدير خلايا محدودة في البلاد خاصة في الشمال وحول مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية.



