الزمالك يتراجع عن ضم "محمد حمدي" نجم المصري

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيقوم يوم السبت المقبل بنشر صور توقيع محمد حمدي، ظهير أيسر المصري، للانضمام للقلعة البيضاء.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "احتراما لجماهير المصري وبورسعيد لن نتعاقد مع محمد حمدي".

وأردف: "حمدي وقع مع أحمد مرتضى والتوقيع موثق، لكن لن نضمه احتراما وحبا في جماهير بورسعيد".

وأكمل: "أيضا حصلنا على توقيع إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي والتوقيع موثق".