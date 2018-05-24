ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تلميذ يشنق شقيقه أثناء لهوهما بسوهاج

الخميس 24/مايو/2018 - 05:35 م
تلميذ يشنق شقيقه أثناء لهوهما بسوهاج
أرشيفية
طباعة
أبورية حسين
 
قتل تلميذ شقيقة الأصغر بالخطا حال لهوهما بحبل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بالمنشاة

وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغا من مامور مركز المنشاة يفيد تقدم عرفان سيد حسين أحمد 46 عامًا موظف بالضرائب العقارية ويقيم نجع هريدي ببلاغ بأنه أثناء قيام نجله أحمد 4 سنوات باللهو مع شقيقه عمر 6 سنوات تلميذ داخل مسكنه قام الأخير بلف حبل حول رقبة الأول مما أدي لاختناقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " اسفكسيا الخنق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك 00 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2052 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 6:10:01 PM