تلميذ يشنق شقيقه أثناء لهوهما بسوهاج

قتل تلميذ شقيقة الأصغر بالخطا حال لهوهما بحبل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بالمنشاة



وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغا من مامور مركز المنشاة يفيد تقدم عرفان سيد حسين أحمد 46 عامًا موظف بالضرائب العقارية ويقيم نجع هريدي ببلاغ بأنه أثناء قيام نجله أحمد 4 سنوات باللهو مع شقيقه عمر 6 سنوات تلميذ داخل مسكنه قام الأخير بلف حبل حول رقبة الأول مما أدي لاختناقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " اسفكسيا الخنق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك 00 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2052 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة