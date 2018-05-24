مهند لاشين: الأسيوطي أبلغني برغبة الأهلي والزمالك ضمي.. واتخذت قراري

قال مهند لاشين، لاعب خط وسط فريق الأسيوطي، إن مسئولي ناديه أبلغوا بوجود مفاوضات من جانب ناديي الأهلي والزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأسيوطي طلب 15 مليون جنيه بجانب نسبة من إعادة البيع مرة أخرى".

وأكمل: "رغبتي أبلغتها لرئيس الأسيوطي، وقراري معروف لدى إدارة الأسيوطي بالنادي الذي أفضل الانتقالا إليه".

وعن المنتخب الوطني، قال: "أتمنى التوفيق للمنتخب واختيارات اللاعبين حق أصيل للجهاز الفني للفريق".