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كيف سيلعب 'كلوب' و 'زيدان" في نهائي الأبطال ؟

الخميس 24/مايو/2018 - 04:30 م
كيف سيلعب 'كلوب' و 'زيدان في نهائي الأبطال ؟
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، أمام منافسه فريق ليفربول الإنجليزي، يوم السبت 26/5/2018، في الساعة 8:45 مساءً علي ستاد "كييف"، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" طريقة لعب 'كلوب" و 'زيدان' في نهائي دوري الأبطال.


- طريقة زيدان في نهائي كييف 

خاض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أخر مباراة له في بطولة الدوري الإسباني بطريقة 4-3-3، ولكنه يلعب دائمًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بطريقة 4-4-2، مثلما فعل أمام يوفنتوس وبايرن ميونخ. 

ويدخل زين الدين زيدان، هذا النهائي وهو يعلم جيدًا مدي خطورة الثلاثي الهجومي لنادي ليفربول، وسيلعب بطريقة 4-4-2 في هذا اللقاء، حتي يغلق المساحات علي سرعات محمد صلاح وماني لاعبا الريدز، ويعتمد زيدان علي الاستحواذ بشكل كبير، ومن الصعب ان يجازف المدرب الفرنسي خلال مباراة نهائية للأبطال.

- ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيلة الآتية :-

حراسة المرمي : نافاس. 

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - ايسكو. 

خط الهجوم : جاريث بيل - رونالدو.



- طريقة كلوب المتوقعة في نهائي كييف 

يلعب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بطريقة 4-3-3 علي مدار الموسم، في مبارياته في دوري الأبطال او البريميرليج، ويملك الريدز ثلاثي هجومي، يجعله يخوض المباريات بهذة الطريقة، ويعتمد كلوب علي الهجمة المرتدة وسرعات لاعبيه في تنفيذها. 

- ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيلة الآتية :-

حراسة المرمي : كاريوس 

خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - ميلنر. 

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.
المزيد عن: يورجن كلوب نهائي كييف محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو زيدان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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