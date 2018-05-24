كيف سيلعب 'كلوب' و 'زيدان" في نهائي الأبطال ؟

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " طريقة لعب 'كلوب" و 'زيدان' في نهائي دوري الأبطال.





- طريقة زيدان في نهائي كييف



خاض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أخر مباراة له في بطولة الدوري الإسباني بطريقة 4-3-3، ولكنه يلعب دائمًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بطريقة 4-4-2، مثلما فعل أمام يوفنتوس وبايرن ميونخ.



ويدخل زين الدين زيدان، هذا النهائي وهو يعلم جيدًا مدي خطورة الثلاثي الهجومي لنادي ليفربول، وسيلعب بطريقة 4-4-2 في هذا اللقاء، حتي يغلق المساحات علي سرعات محمد صلاح وماني لاعبا الريدز، ويعتمد زيدان علي الاستحواذ بشكل كبير، ومن الصعب ان يجازف المدرب الفرنسي خلال مباراة نهائية للأبطال.



- ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيلة الآتية :-



حراسة المرمي : نافاس.



خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - مارسيلو.



خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - ايسكو.



خط الهجوم : جاريث بيل - رونالدو.







- طريقة كلوب المتوقعة في نهائي كييف



يلعب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بطريقة 4-3-3 علي مدار الموسم، في مبارياته في دوري الأبطال او البريميرليج، ويملك الريدز ثلاثي هجومي، يجعله يخوض المباريات بهذة الطريقة، ويعتمد كلوب علي الهجمة المرتدة وسرعات لاعبيه في تنفيذها.



- ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيلة الآتية :-



حراسة المرمي : كاريوس



خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.



خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - ميلنر.



خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، أمام منافسه فريق ليفربول الإنجليزي، يوم السبت 26/5/2018، في الساعة 8:45 مساءً علي ستاد "كييف"، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.