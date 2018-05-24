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قوات سوريا الديمقراطية تعتقل جهاديا فرنسيا مطلوبا

الخميس 24/مايو/2018 - 04:25 م
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل جهاديا فرنسيا مطلوبا
مقاتلو داعش- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن وباريس، اليوم الخميس أنها اعتقلت جهادياً فرنسياً مطلوبًا يُدعى أدريان جيهال في الرقة بشمال سوريا.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "أجهزة استخبارات قوات سوريا الديمقراطية شنت عملية يوم السبت التاسع عشر من مايو مما مكنها من اعتقال مجموعة من الجهاديين في تنظيم داعش، وعلى رأسهم أدريان جيهال، المعروف باسم أبو أسامة الفرنسي"، المتهم بأنه أعلن مسؤولة التنظيم عن هجوم نيس في يوليو 2016.

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