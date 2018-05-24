الزمالك يرفض التفريط في "سيسيه" نهائيا للاتحاد السكندري

قال عبد الحميد عادل، وكيل أعمال رزاق سيسية، لاعب الزمالك، إنه اللاعب سيعقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، لبحث مصير اللاعب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الاتحاد السكندري طلب شراء اللاعب بشكل نهائي، لكن الزمالك رفض وتمسك بالإعارة فقط".

وأكمل: "اللاعب تلقى عروضا من بعض الأندية السعودية والكويتية، لكن الأمر يتوقف حاليا مع الزمالك".

وأشار عادل والذي يعد أيضا وكيل إيريك تراروي، لاعب المقاصة، إلى أن اللاعب تلقى عرضا من أحد الأندية الإماراتية في الساعات الجارية، لافتا إلى أن العرض الإماراتي وصل إلى 600 ألف دولار مقابل إعار لمدة موسم، بنية البيع.