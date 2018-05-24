فيلم سلمان الخان الجديد في النمسا 5 يونيو المقبل

يُعرض فيلم Tiger Zinda Hai بطولة النجم سلمان خان وكاترينا كيف، بمدينة إنسبروك النمساوية، بقرار من مجلس السياحة بالمدينة، حيث يمكن للسكان المحليين مشاهدة بالفيلم.

وتكمن أهم الأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ قرار عرض الفيلم، أن أغنية "ديل ديا جالا"، قد صورت بالكامل في الأماكن الجميلة في مدينة أنسبروك النمساوية، إلى جانب بعض المشاهد المحفوفة بالمخاطر والذي ظهر فيها سلمان يصارع الذئاب.

ومن المرجح أن العرض الأول، سيكون في سينما متروبول في 5 يونيو المقبل، حيث أعلن المسئولون عن جولة خاصة عن الفيلم، للسياح الذين يزورون المدينة.

وسيتمكن السياح، من رؤية القصر الإمبراطوري، وجبل نوردكيت، والحديقة التي تم تصوير الذئاب ومشاهد الإفطار فيها، وقد نال كل من سلمان وكاترينا شعبية كبيرة جدا في اينسبروك، حيث أطلق على المنزل الذي تم التصوير فيه "بيت النمر".