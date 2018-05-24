علي جمعة: الرسول نهى عن قتل الكلاب (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الإسلام أمر أتباعه بالرفق الشديد على الحيوان، مستدلًا على ذلك قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- في شان القطة: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات".



وأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "مكتبة المفتي" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن هذا الحديث أخذ الإمام مالك لجعل كل الحيوان طاهرة حتى الكلب والخنزير والحشرات، رغم أن الخنزير والأسد وكل ماهو ذو مخلب مُحرم أكله.



وتابع، أن ما ورد في البخاري، أن "بغيًا من بني إسرائيل رات كلبًا عطشان فسقته فأدخلها الله بها الجنه"، والإسلام لا يريد منا سوى الرفق، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "مَن لا يَرْحمْ لاَ يُرْحَمْ".



ونوه، إلى أن هناك خاطر جاء للرسول- صلى الله عليه وسلم-، وأراد أن يقتل الكلاب، لكون الملائكة لا تدخل بيت أو مكان فيه كلب، فكان جبريل قد واعد النبي أن يأتيه في وقت معين فتأخر، فخرج النبي فوجده يقف، فقال له لماذا لا تدخل، فأخبره "ما أخرني إلاّ أنّه كان في بيتك جرو أي كلب صغير"، ولذا فكر النبي أنه مادم جبريل لا يدخل مكان فيه كلب أن يُبيد الكلاب، فنزل له جبريل بالوحي فقال له لا تفعل لأنها امه من الأمم، ولذا نهى الرسول عن قتل الكلاب؛ لكون الله خلق هذه المخلوقات لنفع في الدنيا.

