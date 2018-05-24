نص خطاب ترامب إلى "كيم جونج أون".. العالم فقد فرصة كبيرة للسلام

أرسل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة خطية إلى نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، اليوم ليطلعه على إلغاء القمة المرتقبة بينهما فى سنغافورة يوم 12 يونيه، بسبب تصريحات غاضبة للأخير تجاه نائب ترامب.

وكان نصّ الخطاب كالآتى:

صاحب الفخامة

كيم جونج أون

عزيزى السيد الرئيس

"نُعرب عن تقديرنا الكبير لوقتك وصبرك وجهدك بشأن مفاوضاتنا الأخيرة ومناقشاتنا حول القمة التى سعى إليها الطرفان وكان من المقرر عقدها فى 12 يونيو بسنغافورة.





"لقد تمّ إبلاغنا بأنّ كوريا الشمالية هى من طلبت الاجتماع، لكن هذا الأمر بالنسبة إلينا فى غير موضعه، كنت أتطلع إلى أن أكون معك، للأسف، استناداً إلى الغضب الكبير والعداء المفتوح الذى تبدّى في آخر تصريح لك، أشعر أنه من غير المناسب، في هذا الوقت، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة، ولذلك، يرجى تفهّم أنّ هذه الرسالة تمثل أنّ مؤتمر قمة سنغافورة الذى كان من أجل مصلحة الطرفين، بل لخدمة العالم بأسره، لن يتمّ".





وتابع ترامب فى خطابه لكيم "أنت تتحدث عن القدرات النووية، لكن قدراتنا هائلة وقوية لدرجة أننى أدعو الله أن لا تُستخدم أبداً".

"شعرت بحوار رائع بينى وبينكم، وفى نهاية الأمر، كان الحوار هو المهم فقط، في يوم من الأيام، أتطلع إلى اللقاء بك، وفى غضون ذلك، أود أن أشكركم على الإفراج عن الرهائن الذين يعيشون الآن مع أسرهم، كانت هذه لفتة جميلة وكان محل تقدير كبير.

وختم ترامب، قائلاً "إذا غيرت رأيك بشأن هذه القمة الأكثر أهمية، من فضلك لا تتردد فى الاتصال بي أو الكتابة، لقد فقد العالم، وكوريا الشمالية على وجه الخصوص، فرصة كبيرة لتحقيق سلام دائم وازدهار وثروة كبيرين، هذه الفرصة الضائعة هي لحظة حزينة حقاً في التاريخ".

صديقك المخلص

دونالد جي ترامب

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.