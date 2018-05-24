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"الليثي" يعرض مبادرة صاحب مخبر يوزع 3000 رغيف للفقراء يوميًا ويطالب أصحاب المخابز بالاقتداء به

الخميس 24/مايو/2018 - 04:21 م
الليثي يعرض مبادرة صاحب مخبر يوزع 3000 رغيف للفقراء يوميًا ويطالب أصحاب المخابز بالاقتداء به
الليثي
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أحمد رمضان متولي
 

عرض الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه "رمضان الخير" المذاع عبر أثير محطة " نجوم FM " مبادرة شاب حاصل على ليسانس حقوق محمد عوف العتموني وعمره 35 سنة و صاحب مخبز يوزع العيش مجانا على فقراء منطقته.

 

وأضاف محمد خلال مداخلة تليفونية انه يخصص ساعتين يومياً ٦ص الي الساعة ٨ ص يوزع فيهم ٣٠٠٠ رغيف على اهل منطقته المحتاجين وانه بدء هذا عام 2017 ، مؤكداً انه يتاجر مع الله ومكسبه زاد بعد هذه المبادرة .

 

وناشد الليثى كل اصحاب المخابز والتجار ورجال الاعمال انهم يعملوا زي الشاب دا ويخصصوا حصه ولو ضئيله من انتاجهم للفقراء والغلابة.

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