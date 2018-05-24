"الليثي" يعرض مبادرة صاحب مخبر يوزع 3000 رغيف للفقراء يوميًا ويطالب أصحاب المخابز بالاقتداء به

عرض الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه "رمضان الخير" المذاع عبر أثير محطة " نجوم FM " مبادرة شاب حاصل على ليسانس حقوق محمد عوف العتموني وعمره 35 سنة و صاحب مخبز يوزع العيش مجانا على فقراء منطقته.

وأضاف محمد خلال مداخلة تليفونية انه يخصص ساعتين يومياً ٦ص الي الساعة ٨ ص يوزع فيهم ٣٠٠٠ رغيف على اهل منطقته المحتاجين وانه بدء هذا عام 2017 ، مؤكداً انه يتاجر مع الله ومكسبه زاد بعد هذه المبادرة .

وناشد الليثى كل اصحاب المخابز والتجار ورجال الاعمال انهم يعملوا زي الشاب دا ويخصصوا حصه ولو ضئيله من انتاجهم للفقراء والغلابة.