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الخطيب يناقش 3 ملفات هامة مع مدير الكرة بالأهلي

الخميس 24/مايو/2018 - 04:18 م
الخطيب يناقش 3 ملفات هامة مع مدير الكرة بالأهلي
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الفجر الرياضي
 


عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، لمناقشة عدد من الملفات الهامة في ظل عدم وجود مدير فني.

 

وتم مناقشة عقود الثلاثي حسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي، حيث كانوا قد وقعوا على بياض دون تحديد القيمة المالية في العقد حتى الآن، ويرغب الثلاثي في الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم.

 

وطالب الخطيب من مدير الكرة بالأهلي وضع تصوره عن لائحة الفريق الحالية واللائحة التي عكف على كتابتها في الفترة الماضية، وكيفية وضع لائحة تتناسب مع الوقت الحالي وحجم البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.

 

وطلب الخطيب تقريرا من سيد عبد الحفيظ، خلال الجلسة عن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الفترة المقبلة والأرقام المالية في عقود جميع اللاعبين.

 

المزيد عن: كورة سيد عبد الحفيظ رياضة الخطيب الأهلي
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