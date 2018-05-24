"كريم" تسيِّر رحلات مجانية لنقل المصلّين من رام الله إلى حاجز قلنديا أيام الجمع في رمضان

أعلنت شركة "كريم" الشركة الرائدة في تطبيقات حجز السيارات على مستوى المنطقة، عن إطلاق مبادرة لتسيير رحلات مجانية تحت شعار "للقدس رَح نوصِّلكم"، لنقل المواطنين المتوجهين إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل، انطلاقاً من ميدان المنارة في رام الله إلى حاجز قلنديا المدخل الشمالي لمدينة القدس.





وسيتم نقل 400 من المصلين المتجهين إلى حاجز قلنديا مجاناً باستخدام حافلتين بحيث تقل ّكل حافلة- والتي تتسع إلى 50 راكباً- 200 مصلٍ على أربع رحلات، وذلك كل يوم جمعة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.





وقال إبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في شركة "كريم" أن الشركة بادرت إلى المساهمة في مساعدة المواطنين الراغبين في الصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمع خلال الشهر الفضيل لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم في مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى توفير وسائل الراحة للمصلين لاسيما من كبار السن ومن الأسر الفلسطينية التي تتوجه كل يوم جمعة للصلاة في المسجد الأقصى برفقة الأطفال، آملين أن نتمكّن في الأعوام المُقبلة من توفير خدمات النقل المجانية للمصلين حتى أبواب البلدة القديمة في القدس.





وحول سبب اختيار شعار "للقدس رَح نوصّلكم" أكد مناع أن الشركة ارتأت إطلاق هذا الشعار ليعكس التزام الشركة باحترام مشاعر ولهفة المصلين والمواطنين لشدّ الرحال إلى القدس وإلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، ونحن في شركة كريم نتشوّق إلى اليوم الذي سيكون بإمكاننا الدخول إلى القدس، والصلاة في المسجد الأقصى، وتقديم خدماتنا لأبناء القدس عبر أسطول وتطبيق "كريم".





وعيّنت كريم فريقاً مُخصصاً لمساعدة المواطنين خاصة من كبار السن في الصعود إلى الحافلة وحمل حقائبهم، كما سيقوم الفريق بتوزيع القبعات على الركاب لاستخدامها للوقاية من أشعة الشمس الحارقة أثناء مرورهم عبر حاجز قلنديا ودخولهم إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك.





يُذكر أن شركة كريم كانت قد أطلقت خدماتها عبر تطبيق "كريم" في مدينتي رام الله ونابلس مطلع العام الحالي بالتعاون مع أصحاب وسائقي التاكسي في المدينتين، بعد أن كانت قد باشرت عملياتها في قطاع غزة نهاية العام الماضي، ومنذ انطلاقتها شهدت منصة كريم تسجيل المئات من سائقي التاكسي للعمل عبر تطبيقها والانضمام إلى أسطول كباتن "كريم" في فلسطين.





وتتطلع الشركة إلى العمل في كافة محافظات فلسطين لتوفير تجربة النقل المتميزة باستخدام تطبيق "كريم" والعمل مع الحكومة الفلسطينية والنقابات المعنية وأصحاب وسائقي التاكسي وكافة الشركاء في قطاع المواصلات الفلسطيني، وذلك من أجل دعم تطوّر قطاع المواصلات في فلسطين وإمداده بالتكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في خلق فرص العمل في أوساط الشباب لاسيّما العاطلين عن العمل، إلى جانب المساهمة في رفد خزينة الدولة عبر دفع الضريبة والرسوم وفق القوانين المعمول بها في فلسطين.