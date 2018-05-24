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الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفيرة البرتغال

الخميس 24/مايو/2018 - 04:14 م
الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفيرة البرتغال
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جيهان عزمى
 

استضاف المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية التابع للكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، سفيرة البرتغال ماريا مادالينا فيشر.


وتأتي هذه الزيارة في مساعي المركز الفرنسيسكاني للتعاون مع الجامعة الكاثوليكية بالبرتغال وعقد اتفاقية تعاون مشترك، وأبدت السفيرة اهتمامها الكبير بنشاط المركز العلمي والأكاديمي خاصة في مجال علم القبطيات.


 الجدير بالذكر أن المركز يقيم العديد من الدورات المتخصصة في علم القبطيات من فن وتراث وأدب ومخطوطات وغيره.

الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفيرة البرتغال
الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفيرة البرتغال
الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفيرة البرتغال
الكنيسة الكاثوليكية تستقبل سفيرة البرتغال
المزيد عن: ماريا مادالينا فيشر كنيسة سفيرة البرتغال اخبار مصر أقباط
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