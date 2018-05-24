عاجل.. "السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزير الكهرباء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تضمن متابعة الرئيس لجهود تحديث وتطوير قطاع الكهرباء، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لإنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاثة التي تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، موضحاً أنه من المقرر أن تدخل المحطات الثلاثة في الخدمة بكامل طاقتها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.





كما عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وكذا مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن أعمال التطوير تتم طبقاً للمواعيد والبرامج الزمنية المقررة، مضيفاً أن العمل جارٍ على رفع كفاءة منظومة الكهرباء من خلال إنشاء مغذيات ولوحات توزيع حديثة، وصيانة الكابلات وتجديد الأكشاك الكهربائية، بالإضافة إلى زيادة قدرة بعض المحولات بهدف تحقيق انتظام واستقرار التيار الكهربائي بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع كذلك على آخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حيث أوضح الدكتور محمد شاكر أنه جارٍ العمل على تجهيز موقع الضبعة استعداداً للبدء في إنشاء المحطة.





كما اطلع الرئيس على تطورات مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار.



