تعرف على السيرة الشخصية لـ"نسر الصعيد" محمد رمضان

يعد الفنان الشاب محمد رمضان، أبرز نجوم الشباب الذين انطلقوا بسرعة الصاروخ، وحالة استثنائية على الصعيد الفني، فقد ملك زمام شباك إيرادات السينما المصرية، فإليكم معلومات قد لا تعرفونها عنه:

ولد الفنان محمد رمضان، في الثالث والعشرين من مايو عام 1988، بدأ حبه للتمثيل مبكرًا، وحصل على جائزة أفضل ممثل موهوب ثلاث مرات متتالية على مستوى الجمهورية.

تم رفضه أكثر من مرة، وطُرد من السينما، لكنه مع المثابرة والجهد، أصبح أعلى الممثلين أجرًا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

بدأ حياته الفنية أمام الفنان عمر الشريف، في مسلسل "حنين وحنان" عام 2007، وشهد له الفنان عمر الشريف، بأنه سيكون نجم المستقبل، الأمر الذي لفت الانتباه إليه بقوة.

قدم العديد من الأدوار الثانوية، منها دور أحمد زكى في مسلسل "السندريلا"، ودور الرئيس السادات في مسلسل كاريوكا"، وكانت البداية الحقيقية له في فيلم "احكي يا شهر زاد"، حيث شد الانتباه إليه بقوة، وبعد الثورة انطلق في العديد من الأفلام والمسلسلات منها مسلسل “إحنا الطلبة”.

عقب ذلك انطلق رمضان، في تقديم العديد من الأفلام، التي وصفت بأفلام "البلطجة"، وكانت بدايتها فيلم "الألماني"، ثم أفلام "عبدة موتة"، "قلب الأسد"، "حصل خير"، "ساعة ونص".

على مستوى الدراما، كان لمسلسل "ابن حلال" دويًا ونجاحًا كبيرًا، ما ساعد في ارتفاع أسهمه بشكل كبير، ثم قدم مسلسل "الأسطورة"، ثم “نسر الصعيد” هذا العام.

وعن حياته الشخصية، فهو من متزوج من خارج الوسط الفني، وزوجته نسرين السيد عبد المجيد، ورزقه الله بثلاثة أطفال، الأولى حنين، والثاني علي، وكنز.