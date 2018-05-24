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عاجل.. موسكو: تقييم حجب روسيا سيغودنيا وسبوتنيك في أوكرانيا كرقابة سياسية

الخميس 24/مايو/2018 - 04:05 م
عاجل.. موسكو: تقييم حجب روسيا سيغودنيا وسبوتنيك في أوكرانيا كرقابة سياسية
أرشيفية
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صرحت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تقييم إدراج وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، ووكالة سبوتنيك، في قائمة العقوبات الأوكرانية كخطوة جديدة من الرقابة السياسية، وتعبر عن امتعاضها على ذلك.

وقالت زاخاروفا في تعلقها: "نعبر عن الامتعاض إزاء قرار السلطات الأوكرانية بإدراج وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" ووكالة "سبوتنيك" في قائمة العقوبات الأوكرانية لـ 3 سنوات وحجب المواقع. 

ونقيم ذلك على أنها خطوة جديدة من الرقابة السياسية.
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