عاجل.. موسكو: تقييم حجب روسيا سيغودنيا وسبوتنيك في أوكرانيا كرقابة سياسية

صرحت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تقييم إدراج وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، ووكالة سبوتنيك، في قائمة العقوبات الأوكرانية كخطوة جديدة من الرقابة السياسية، وتعبر عن امتعاضها على ذلك.





وقالت زاخاروفا في تعلقها: "نعبر عن الامتعاض إزاء قرار السلطات الأوكرانية بإدراج وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" ووكالة "سبوتنيك" في قائمة العقوبات الأوكرانية لـ 3 سنوات وحجب المواقع.



