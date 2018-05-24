هكذا تصبحين زوجة مثالية

لكى تصبح المرأة زوجة مثالية في نظر زوجها، يجب أن تقوم ببعض التصرفات التي تجعل الزوج لا ينظر إلى إمرأة آخرى، ومنها:-





يجب أن تستقبل زوجها العائد من العمل وهو متعب بإبتسامة تجعله ينسى تعب يومه والمشاكل التي تعرض إليها في العمل.

يجب أن تقوم بتحضير الغداء فور وصوله من العمل حتى لا يشعر بالضيق.

تقليل الزيارات للأهل والأصدقاء والجيران وإقامة الحفلات والسهرات خصوصا إذا كان الزوج لا يجب الضوضاء والخروجات ويميل إلى الحياة العائلية الهادئة.

عدم التحدث مع الجيران والأصدقاء في المشكلات التي تعاني منها مع زوجك أو الصفات السيئة الموجودة في الزوج لأنها تعتبر من أسرار البيت التي لا يجوز التحدث عنها.

عدم التمسك بالآراء والأفكار على إعتبار أنها صان رحيحة ويجب تنفيذها، وعدم الإهتمام بآراء الزوج أو مناقشتها أو التقيل من شأن الزوج، لأن ذلك يزيد غضبه ويجعله يشعر بأن رأيه لا قيمه له، فالزوج يكره العند ويجب أن يشعر أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في بيته، ولكى تصبح الزوجة مثالية يجب أن يشعر زوجها برجولته وبأنه سندها في الحياة.