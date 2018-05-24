تعرف على أفضل الأماكن السياحية في نيبال

إذا كنت من عشاق المغامرة والمتعة، نقدم لك اليوم أفضل الأماكن المواقع السياحية في نيبال لأجازة لا تنسي.



معبد Pashupatinath

على ضفة نهر باغماستي يقع هذا معبد الذي يعتبر هو الأهم بالنسبة للهندوسيين ويصنف كذلك على انه أكثر موقع ديني يحظى بشهرة في آسيا. ويضم المعبد الذي يتشكل من عدة اقسام مجموعة من المكتبات والمقرات ومعابد صغيرة والفناء والاضرحة لذلك يجب ان يكون ضمن جدول زيارتكم المقبلة الى نيبال.



حديقة Sagarmatha الوطنية

تضم حديقة ساغارماثا الوطنية اعلى الجبال في العالم بما فيها جبل إفرست والى جانب روعة هذه الجبال ثمة الكثير لتقوم به في هذه الحديقة، يمكن مشاهدة مجموعة من الحيوانات النادرة في الحديقة منها الباندا الحمراء والدب الأسود الهيمالايي وفهد الثلج وغيرها وذلك من خلال تنظيم رحلات متخصصة كما توجد مئات فصائل الطيور في الحديقة.



بازار Namche

يطلق على بلدة Namche لقب البوابة الى جبال الافرست نظرًا لان معظم الناس يبدأون مسارهم نحو تسلق القمة منها، وتشتهر كذلك البلدة بوجود بازار فيها يمتد تاريخه الى آلاف السنين. يوفر البازار كل ما قد يحتاجه المغامرون في مشوارهم الى الجبال او للحياة اليومية في نيبال. وكما هو متوقع فإنه البازار هو الأعلى في العالم اذ انه قد يشكل للكثير من الناس تحديًا للوصول إليه.



بلدة Patan

تنفصل بلدة باتان عن العاصمة كاتماندو من خلال نهر باغماتي وتسمى غالبًا باللغة السنسكريتية بـ"مدينة الجمال". ويضم الجزء القديم من البلدة افضل الأمثلة عن الهندسة التقليدية في نيبال. من ابرز معالم البلدة السياحية المعبد الذهبي ومتحف باتان وموقع كريشنا ماندري وتظهر جميعًا تفاصيل عن تاريخ البلاد.



Bhote Koshi

يعتبر هذا النهر مثاليًا للزوار الذي يريدون اخذ إجازة من اكتشاف المواقع والمسارات في نيبال والتمتع ببعض المغامرة التي ترفع مستوى الادرينالين من خلال مجموعة من الرياضات التي يمكن ممارستها هناك.



ساحة Durbar

يعني اسم Durbar في اللغة النيبالية "ملكي" وهو تحديدًا ما هي عليه الساحة، فهي تقع امام القصر الامبراطوري السابق قبل توحيد البلاد في القرن الـ18، حيث كانت تشهد الساحة اعلان الملوك وتتويجهم. الساحة التي تقع في قلب العاصمة كاتماندو تعتبر حاليًا مثالًا حيًا عن الهندسة النيبالية وفيها العديد من الأبراج والمعابد والاضرحة. وتشهد الساحة حاليًا جهودًا مكثفة لاعادة اعمال ما تضرر من جراء زلزال ضرب البلاد عام 2015

