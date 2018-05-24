عاجل.. السيسي يستقبل زعيم الأغلبية البرلمانية في ألمانيا

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية في ألمانيا.



وأكد الرئيس السيسي، تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية بما يعكس حجم الاستثمار في السوق المصري.



بينما أكد زعيم الأغلبية البرلمانية في ألمانيا حرص بلاده على مواصلة التعاون الاقتصادي مع مصر.

