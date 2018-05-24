وزير الثقافة تكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن في حفل "نصر العاشر من رمضان" بالأوبرا

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، حفل "نصر العاشر من رمضان"، وذلك في التاسعة والنصف من مساء السبت 26 مايو، بساحة دار الأوبرا.

يشهد الحفل تسليم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس القطاع، جوائز مسابقة "أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب" للخمسة مراكز الأولى، ويتم تقديم الأغاني للجمهور.

كما يشهد الحفل تكريم أبطال القوات المسلحة من الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والفنانين الذين شاركوا في الحرب: لطفي لبيب، أحمد فؤاد سليم، محمود الجندي، والكاتب محمد جلال عبد القوي"

كما يتم أيضًا تكريم لجنة تحكيم المسابقة: د.راجح داوود، الملحن عمرو مصطفى، الملحن هاني شنودة، المطرب محمد الحلو، الشاعر عوض بدوي، ود.تحية شمس الدين.