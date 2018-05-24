ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الثقافة تكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن في حفل "نصر العاشر من رمضان" بالأوبرا

الخميس 24/مايو/2018 - 04:04 م
وزير الثقافة تكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن في حفل نصر العاشر من رمضان بالأوبرا
وزير الثقافة
طباعة
الفجر الفني
 

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، حفل "نصر العاشر من رمضان"، وذلك في التاسعة والنصف من مساء السبت 26 مايو، بساحة دار الأوبرا.

 

يشهد الحفل تسليم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس القطاع، جوائز مسابقة "أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب" للخمسة مراكز الأولى، ويتم تقديم الأغاني للجمهور.

 

 كما يشهد الحفل تكريم أبطال القوات المسلحة من الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والفنانين الذين شاركوا في الحرب: لطفي لبيب، أحمد فؤاد سليم، محمود الجندي، والكاتب محمد جلال عبد القوي"

 

كما يتم أيضًا تكريم لجنة تحكيم المسابقة: د.راجح داوود، الملحن عمرو مصطفى، الملحن هاني شنودة، المطرب محمد الحلو، الشاعر عوض بدوي، ود.تحية شمس الدين.

المزيد عن: وزير الثقافة نصر أكتوبر نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما دار الأوبرا بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات إيناس عبدالدايم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 4:40:18 PM