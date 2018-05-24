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مصريون يختطفون لبنانياً بمحافظة سعودية

الخميس 24/مايو/2018 - 04:04 م
مصريون يختطفون لبنانياً بمحافظة سعودية
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الفجر السعودي
 
نجح رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة في تحرير مقيم لبناني تم اختطافه من قبل مقيمين مصريين بينهم امرأة بحجة مطالبته بمليون ريال نظير متأخرات مالية لم يتم سدادها حيث يعمل تحت مظلة مؤسسة للمقاولات.

ووفقاً لمصادر "سبق" فقد قام الجناة باقتحام شقة المجني عليه ووضعوه داخل كيس ونقلوه لشقة أخرى شمال جدة، مطالبين بفدية مليون ريال مقابل إطلاقه، بينما كانوا يتناوبون على حراسته، فيما لاذ أحدهم بالهرب إلى مصر وهو الذي يطالب بتحويل المبلغ لحسابه عن طريق بلد المجني عليه لبنان بحجة أن الشريك الرئيسي اللبناني سافر أيضاً إلى لبنان. حسب صحيفة "سبق"

وفور تلقي الجهات الأمنية البلاغ وجه مدير شرطة محافظة جدة بتشكيل فريق عمل بقيادة مدير التحري والبحث الجنائي وفي خلال 48 ساعة نجح رجال التحري والبحث الجنائي بشرطة جدة في تحديد موقع إختفاء المجني عليه وتمكنت من اقتحام الشقة وتحرير الرهينة والقبض على الجناة تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

وتابع مجريات القضية مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني.

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