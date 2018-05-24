"أوقاف الإسكندرية" تشن حملة إزالة لمكبرات الصوت الزائدة في المساجد والزوايا (صور)

قامت لجنة مكبرة بتكليف عاجل من الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بإزالة عدد من مكبرات الصوت الزائدة عن الحاجة بعدد من المساجد والزوايا بمختلف مناطق المحافظة ورفع صناديق لجمع التبرعات الغير شرعية.



يأتي ذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين والتى وردت على الموقع الرسمى للمديرية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتنفيذ الخطة الدعوية بدقة وقطع الطريق على أصحاب الأفكار المتشددة.



ففى منطقة أسكوت بالرأس السوداء قام الشيخ وسام على مدير عام إدارة أوقاف الرمل بإزالة مكبرات الصوت الزائدة عن الحاجة بعدد من الزوايا والتنبيه بعدم إستخدام مكبرات الصوت إلا وفق تعليمات الوزارة.



كما قام برفقة اللجنة برفع صناديق التبرعات الخاصة بمسجد الواحد الأحد بمنطقة الخروعة بعزبة المراغى بخورشيد وإحالة المقصرين فى العمل ووضع الصناديق للتحقيق العاجل بديوان عام المديرية.



وفى وسط الإسكندرية قام الدكتور نجاح عبد الرحمن مدير عام إدارة أوقاف وسط برفع صناديق التبرعات الخاصة بزاوية رياض الصالحين وتحويل المخالفين للتحقيق العاجل بديوان عام المديرية.



وفى شرق الإسكندرية قام الشيخ إبراهيم شويرب مدير عام إدارة أوقاف شرق بإزالة مكبرات الصوت الزائدة عن الحاجة بمسجد أحمد سالم الشهير بالصينى بفلمنج والتنبيه بعدم إستخدام مكبرات الصوت إلا وفق تعليمات الوزارة.



كما قام برفع صناديق التبرعات الخاصة بزاوية الإيمان وإزالة أسباب الشكوى والتنبيه بعدم إستخدام مكبرات الصوت إلا وفق تعليمات الوزارة.



كما قام الشيخ عبد السلام رزق مدير عام إدارة أوقاف العجمى والدخيلة بإزالة مكبرات الصوت الزائدة بمساجد الهادي بالحديد والصلب ورياض الصالحين يأبى يوسف وعباد الرحمن بالكيلو ٢٦ وعلي الفور تم التعامل مع المخالفات وتنفيذا للتعليمات تم ازالة اسباب المخالفة وتم التنبيه بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا وفق تعليمات الوزارة.



وستتابع لجان التفتيش والمتابعة بالمديرية عمل جميع الأئمة والعاملين بجميع المساجد والزوايا واتخاذ اللازم فورا نحو المخالفين.