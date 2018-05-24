ما هي فوائد الموز للشعر

الموز

الموز هو إحدى الفواكه الاستوائيّة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وهو مفيد جداً لجسم الإنسان لاحتوائه على المعادن، والزنك، والكالسيوم، والألياف، والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ويدخل الموز في علاج الكثير من الأمراض، كونه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، والإنزيمات، إضافة إلى فوائده الجماليّة المتعددة والمتنوعة للشعر وللجسم، وفيما يأتي سنتحدث عن فوائد الموز للشعر، وبعض الخلطات للشعر التي يدخل الموز في تحضيرها. وفق موقع "موضوع"





فوائد الموز للشعر





يُسرع نمو الشعر.

يزيد طول الشعر.

يمنح الشعر لمعاناً طبيعياً.

يُكسب الشعر النضارة والحيوية.

يمنح الشعر الرطوبة والليونة.

يُقوي الشعر، ويحميه من التلف والتقصف.

يُساعد على تصفيف الشعر وتسهيل تمشيطه.

يُنشط الدورة الدمويّة في فروة الرأس.

يُساهم في نمو بصيلات شعر جديدة.

يزيد غزارة الشعر وكثافته.

خلطات الموز للشعر الموز والقهوة تساعد هذه الوصفة على تنعيم وتمليس الشعر المجعد والخشن بشكل طبيعي، وتحضر كالآتي:





المكوّنات:

خمس ثمرات من الموز.

مقدار فنجان قهوة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.





طريقة التحضير:

نقشر الموز، ونضعه في وعاء الخلاط الكهربائي.

نضيف زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ونخفق المكوّنات جيداً حتى نحصل على خليط ناعم.

نضع الخليط في قدر على نار هادئة، ونتركه حتى يغلي جيداً، ثمّ نرفعه ونضعه جانباً حتى يبرد.

نضع الخليط في علبه زجاجيّة ونحفظه للاستخدام.

نفرك الشعر بالخليط، ونتركه عليه لمدّة ساعة.

نغطي الشعر بمنشفة نظيفة وساخنة.

نغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، ثمّ الماء البارد.

نُكرر استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على النتائج المطلوبة.





الموز وزيت الخروع

المكوّنات:

خمس ثمرات من الموز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.





طريقة التحضير:

نقشر الموز، ونضعه في وعاء.

نهرس الموز جيداً باستخدام ملعقة.

نضيف زيت الخروع، وزيت الزيتون إلى الموز، ونخلط مرة أخرى.

نضيف المايونيز، ونخلط المكوّنات ونعجنها من جديد.

نترك الخليط جانباً لمدّة نصف ساعة.

نضع الخليط على الشعر، ونغطيه بالكامل، ونحرص على أن نفركه وندلكه جيداً.

نترك الخليط على الشعر حتى يجف تماماً.





الموز والزبادي

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخس.

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي.

قشر ثلاث ثمرات من الموز.





طريقة التحضير:

نضع قشور الموز المُجففة في وعاء، ثمّ نضيف زيت الزيتون إليها.

نخلط المكوّنات جيداً، ثمّ نضيف زيت الخس، ولبن الزبادي، ونخلط مرة أخرى حتى نحصل على مزيج متجانس.

نغسل الشعر بالماء، ثمّ نجففه جيداً.

نضع الخليط على الشعر، وندلكه حتى يتغلغل بين بصيلات الشعر.

نُغطي الشعر بكيس من البلاستيك.

نترك الخليط على الشعر مدّة نصف ساعة.

نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

نُكرر استخدام الخلطة مرة أسبوعياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.







