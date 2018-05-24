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رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (انتفاخات على طول)

الخميس 24/مايو/2018 - 02:57 م
رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (انتفاخات على طول)
الدكتور خالد مصيلحي إبراهيم
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دكتور خالد مصيلحي إبراهيم
 
امساك وغازات كل يوم في الصيام حلها بسيط حط نعناع وزعتر على الجبنة القريش والخيار يكون أساسي لانه كله آلياف هيساعد على الهضم وممكن تشرب بعد الإفطار كوباية زنجبيل تهضم الإفطار وتطرد الغازات وطبعا ممنوع النوم بعد السحور مباشرة لازم تنام بعده بساعتين على الأقل علشان الأكل مايتخمرش ويعملك مغص وغازات وانت نايم.

دكتور خالد مصيلحي إبراهيم – قسم العقاقير والنباتات الطبية - بكلية الصيدلة -  جامعة القاهرة
المزيد عن: كلية الصيدلة قطايف قسم العقاقير والنباتات الطبية غازات دكتور خالد مصيلحي جامعة القاهرة انتفاخات الصيام
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