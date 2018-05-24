7 أوراق تشعل معركة ليفربول والريال في نهائي دوري الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى الفريق الملكي للتتويج باللقب الثالث على التوالي، والثالث عشر في تاريخه، بينما يتطلع الريدز للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.





ولن تكون مباراة السبت سهلة على الفريقين نظرًا للأداء الذي ظهرا عليها طوال مشوار البطولة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" نقاط القوة في الفريقين قبل نهائي الحلم يوم السبت المقبل بمدينة كييف الأوكرانية.





الأوراق الرابحة في ريال مدريد





1 – كريستيانو رونالد ويعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أفضل لاعب في العالم لخمس مرات والهداف التاريخي للبطولة.





ويأمل زيزو أن يكون رونالدوا حاضرا في المباراة النهائية بأهدافه الحاسمة، والتي ساهمت في حصد الكثير من الانتصارات.





ويتصدر رونالدو قائمة هدافين البطولة في هذه النسخة برصيد 15 هدف، وهو ما يجعل زيدان يضع عليه الأمال لجلب اللقب الثالث على التوالي للفريق الملكي.





2 – توني كروس





يعد توني كروسا واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بتمريراته الحاسمة ودقة تصويباته على المرمى، لذلك سيكون اللاعب محور هام في تشكيل الفريق الملكي في المباراة النهائية.





3 – مارسيلو





نجح الظهير الأيسر البرازيلي في إظهار قدراته منذ انتقاله لريال مدريد 2007، ويعتبر مفتاح لعب كبير للفريق الملكي، وظهر واضحا في المباريات الأخيرة بالبطولة الأوروبية، لكن مهمته في المباراة النهائية لن تكون سهلة خاصة وأنه سيكون مكلفا برقابة الفرعون المصري محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج للموسم المنتهي.





4 – سيرجيو راموس





قلب دفاع ريال مدريد، وأحد أفضل المدافعين في العالم في الكرات الهوائية، وحسم للفريق الملكي الكثير من المباريات بفضل رأسياته القاتلة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الثلاثي المرعب ماني وفيرمينيو ومحمد صلاح.





الأوراق الرابحة في ليفربول





1 – محمد صلاح





يأتي الفرعون المصري محمد صلاح في مقدمة الأوراق الرابحة في فريق ليفربول لقيادته للفوز باللقب السادس في تاريخه نظرا للمستوى الرائع الذي ظهر عليه هذا الموسم في البطولة الأوروبية.





الفرعون المصري يحتل ثاني هدافين المسابقة هذا الموسم برصيد 11 هدفا، خلف رونالدو، كما أنه يعد الفتى المدلل الأول في ليفربول.





2 – روبيرتو فيرمينيو





يقدم المهاجم البرازيلي واحدا من أفضل مواسمه، حيث نجح في إحراز 11 هدفا أيضا متساويا مع زميله محمد صلاح.





ويشكل فيرمينيو مع صلاح ثنائي قوي في خط هجوم ليفربول، وبكل تأكيد سيشطكل خطرا كبيرا على دفاع ريال مدريد.





3 – ساديو ماني





المهاجم السنغالي، الذي يعد واحدا من أفضل لاعبي ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز 9 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليشكل باقي مثلث الرعب في هجوم الريدز.



