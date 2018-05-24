في 7 خطوات.. كيف تواجه الحر خلال فترة الصيام؟

في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مع طول ساعات الصوم، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما مع تحذيرات هيئة الأرصاد بارتفاعات درجة الحرارة.

لذلك نستعرض بعض النصائح الذي شدد عليها بعض المختصين؛ للتغلب على موجة الحر الشديدة التي تواجه المواطنين طوال النهار خلال شهر رمضان الكريم، فيما يلي:

1- عدم التعرض للشمس المباشرة وخاصة مرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم؛ وذلك حتى لا يفقد الجسم قدرا كبيرا من الماء، يعرض الجسم للجفاف و جلطات الدم ، وعلى مريض القلب بضرورة شرب سوائل كثيرة في السحور و بعد الافطار، وذلك لتعويض الفاقد من المياه، أما بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم فيجب عليهم تجنب المخللات و الأطعمة الدسمه فالجسم في الجو الحار لا يحتاج إلى أطعمه دسمه أو طاقة شديدة، لأن هذه الطاقة الزائدة عن الحاجه والناتجه عن هذه الأطعمه تؤي إلى زيادة الكوليسترول في الدم، مما يترتب عليه من تصلب للشرايين و غيره من الأمراض.

2- المواطنين المضطرين للوقوف في الشمس بسبب العمل أو غير ذلك، عليهم اصطحاب شمشية أو كاب أو ما شابه ذلك للوقاية من أشعة الشمس المرتفعة وعدم التعرض لضربة شمس.

3- التغذية السليمة..في "الإفطار والسحور"، من المهم في وقت الإفطار والسحور، تناول المواد الغذائية التي تحتوي على سوائل، كالخضروات والفواكه، والتقليل من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، كالبروتينات، والنشويات والسكريات والفيتامينات والمعادن من المواد والعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل عام، ومن المهم التركيز على تناول هذه العناصر خلال وقت الإفطار، من المغرب حتى الفجر.

4- يجب تجنب المشروبات الغنيّة بالكافيين، قدر الإمكان، لاسيما في وجبة السحور، لأن الكافيين مدر للبول، ما يساعد على فقد الكثير من السوائل التي يخزّنها الجسم إستعدادًا للصوم.

5- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، ويفضل ذات الألوان الفاتحة، كالأبيض، والاستحمام بالماء المعتدل لتخفيف حدة الحرارة، خاصة قبل الخروج من المنزل.

6- البعد عن نيران "البوتاجاز" واستخدام التهوية داخل المطبخ عند تحضير الطعام، وتنظيف المنزل بالماء كثيرًا للشعور بالرطوبة.

7- تجنب الإجهاد قدر الإمكان، كعدم ممارسة الرياضة أو العمل بشكل شاق، لعدم الشعور بـ"العطش"، أو الإصابة بأي أعراض.