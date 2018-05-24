اللبنانية لارا خوري بين "الخير والشر" في تجربة درامية جديدة

تدرس الممثلة اللبنانية لارا خوري، في الوقت الحالي عرضاً درامياً يضمن عدداً من نجوم الشاشة الصغيرة على مستوى الوطن العربي وهو من انتاج شركة انتاج عربية معروفة ومن المقرر تصويره في المرحلة المقبلة خارج لبنان حيث يبرز اسم مصر في رأس قائمة الدول التي سيتم اعتمادها كمقر رئيسي لعملية التنفيذ وحتى الان مازالت المفاوضات بين الفنانة الشابة و الجهة المنتجة قائمة ولم تصل بعد الى الاتفاق النهائي .

وكانت لارا قبل اسبوع قد برزت في بطولة الخماسية الدرامية " الرجل الاخر " الى جانب عدد من الفنانين ابرزهم جوي خوري و طوني عيسى و قد استطاعت ان تفرض وجودها على الشخصية المسندة اليها وهي تصب في خانة الممارسات الدرامية الشريرة والتي عرفت الممثلة كيف تتعاطى معها بمهارة وتضع النقاط على الحروف في مضمونها العام .

لارا ستكون بطلة الحلقات المقبلة من مسلسل " كل الحب كل الغرام " الا ان اطلالتها المرتقبة ستكون اكثر ايجابية وتعبر عن وجه مثير للجدل على مستوى الخير والتعاطي مع الاخرين بروحية خاصة.