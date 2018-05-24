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السفير الإيراني ببغداد: إنّ الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

الخميس 24/مايو/2018 - 02:56 م
السفير الإيراني ببغداد: إنّ الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة
السفير الإيراني ببغداد
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أسماء العزب
 

قال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، حسبما ذكرت" فضائية 23"، في خبر عاجل لها.

 

وقال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة تسير بايجابية، مشيرا الى أنها لن تكون حكومة ايرانية او اميركية بل حكومة عراقية.

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