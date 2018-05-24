التنمية الثقافية يشارك في معرض فيصل للكتاب

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض فيصل الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 9 حتى 19 رمضان (25 مايو حتى 4 يونيو)، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وصرح الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق أن مشاركة هذا العام تتمثل في جناح بيع لاصدارات الصندوق المتميزة بالإضافة إلي مطبوعات المجلس الأعلي للثقافة .

من ناحية أخري تشارك فرقة الأراجوز وخيال الظل التابعة لقطاع الصندوق في العاشرة والنصف مساء الاثنين 28 مايو الموافق 12 رمضان بعرض فني لرواد المعرض.