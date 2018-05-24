حنان شومان: "بالحجم العائلي" مبهج.. و"اختفاء" مختلف

قدمت الناقدة والصحفية حنان شومان، تحليل لأغلب المسلسلات الرمضانية في أول حلقة لها في مسابقة كأس إينرجي للدراما على راديو إينرجي، تردد 92.1، والذي تشارك فيه حنان كلجنة تحكيم مع الناقدة ماجدة خيرالله.

قالت شومان: "أن مسلسل "مليكة للفنانة دينا الشربيني مقبول حتى الآن ولكن الشربيني تسرعت في الدور".

وعن مسلسل "اختفاء" للفنانة نيللي كريم، قالت: "بدايته ممتازة، مختلف فهناك علامة الاستفهام حول الحلقات القادمة"، أما مسلسل "بالحجم العائلي" للقدير يحيي الفخراني، فقالت " ممتاز جدا، هالة خليل مهتمة بالتفاصيل والسيناريو متعوب عليه، الفخراني وكل فريق العمل مبهج حتى أن كان هناك لحظات حزن، هو مسلسل ملون، الفخراني كان وحشاني في اللايت كوميدي ".

وكشفت عن رأيها في مسلسل "ضد مجهول" للفنانة غادة عبد الرازق وقالت " يبدو جيد"، أما عن مسلسل "أمر واقع" للفنان كريم فهمي، قالت: "البداية عادية ولكن هناك تطور في الأحدث والحلقات المتتالية كانت أفضل بكثير من الأولي".

ووجدت حنان أن مسلسل "نسر الصعيد"، للفنان محمد رمضان مقبول قائلة: " على الرغم من أنه موهوب وله جمهور يبدو أنه خائف من أن يخرج من المضمون، رمضان أن قدم عمل كوميدي سيكون هائل"، وأكدت أن مسلسل "كلبش 2" لأمير كرارة جيد .

وأكدت أن مسلسل "سلسال الدم" للفنانة عبلة كامل، لن يتابعه كثيراً سوي الجمهور الذي تابع الأجزاء الماضية، ولذلك من الممكن أن يتم هرسه في عرضه الرمضاني.

وبشأن مسلسل "الرحلة" لباسل خياط قالت: "مشكلتي أن شخصية باسل متكررة من العام الماضي وهي شخصية المريض النفسي".

ومن جانبها قالت حنان أنه من الظلم الحكم على المسلسلات بعد عرض سبع حلقات فقط، واكدت أن الدراما هذا العام شهدت تقدم كبير في العديد من الأمور كالتفاصيل، المونتاج التصوير فكان الاهتمام الأول بالممثل فقط.

وكشفت أن كلاً من مسلسلات " أبو عمر المصري"، "بالحجم العائلي"، و "اختفاء" يستحق أن يكون بميزانية مرتفعة .