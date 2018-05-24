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النواب الباكستاني يقر مشروع إعطاء حقوق متساوية للمقيمين بالمناطق الجبلية

الخميس 24/مايو/2018 - 02:50 م
النواب الباكستاني يقر مشروع إعطاء حقوق متساوية للمقيمين بالمناطق الجبلية
النواب الباكستانى
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وكالات
 

أقرّ مجلس النواب الباكستانى مشروع قانون يتضمن إعطاء حقوق متساوية إلى الأفراد المقيمين فى المناطق القبلية بالبلاد والبالغ عددهم حوإلى 5 ملايى شخص.

 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن هذا التشريع يتضمن الدمج الإدارى للمناطق القبلية شبه المستقلة المحاذية لأفغانستان فى إقليم (خيبر بختونخوا) للمرة الأولى منذ نشأة باكستان.

 

وأشارت الشبكة إلى أنه، وبعد موافقة مجلس النواب اليوم، سيتم إرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ الباكستانى كى يصبح قانوناً.

 

وكانت باكستان قد حصلت على استقلالها من الحكم البريطانى عام 1947.

 

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