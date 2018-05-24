النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة شبكة القمار الصينية بالمعادي.. وحبس أفرادها

طلبت نيابة المعادى الجزئية تحريات المباحث في واقعة ضبط 8 صينيين لاتهامهم بلعب القمار داخل شقة بالمعادي.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي من من أحد سكان عقار بدائرة القسم تفيد قيام صينيين الجنسية باستئجار شقة مفروشة بالطابق الأرضي بذات العقار وممارسة ألعاب القمار بداخلها.





وبإجراء التحريات اللازمه تبين صحة ما ورد من معلومات وباعداد الاكمنه اللازمه تم ضبط ضبط كل من جو شوانج 48 سنة عامل بمصنع رخام ك، يان نيان، 42 سنة، عامل بذات المصنع، جي وان فا، 32 سنة، عامل بذات المصنع، تشاو شو، 70 سنة، عامل بذات المصنع، زانج زي، 28 سنة، عامل بذات المصنع، تشي فول، 34 سنة، عامل بذات المصنع، زانج فاي، 44 سنة ،عامل بذات المصنع، مايو واي، 54 سنة، عامل بذات المصنع، وجميعهم صينيين الجنسية وبدون جوازات سفر، حال قيامهم بلعب القمار " كوتشينة " داخل الشقة المشار إليها، وضبط بحوزتهم 2 منضدة قمار، 100 كارت خاص بلعب القمار، عدد 17 زجاجة بيرة ماركة سقارة، 3 زجاجة كحول، 200 علبة سجائر ماركات مختلفة، مبلغ مالي 20 ألف جنيه فئات مختلفة.





وبمواجهتهم اعترفوا باعتيادهم لعب القمار بالشقة سكنهم.





تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.