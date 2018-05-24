وزير الخارجية: لا بديل عن المسار السياسي في سوريا





وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر التليفزيون المصري، اليوم الخميس، إلى أن مصر تدعم التهدئة العسكرية التي تم التوصل إليها حديثا، مضيفًا أن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب وبالأخص السعودية عملت على توحيد المعارضة السورية.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ليس هناك بديل عن المسار السياسي في سوريا، وعلى جميع الأطراف أن ترفع يدها عن سوريا، وتترك مجال للمبعوث الأممي.