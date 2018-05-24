محافظة الجيزة: إزالة عشش السكة الحديد بالبدرشين لاستخدامها للنفع العام

أزالت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عشش السكة الحديد بالبدرشين والمقامة على أراضى أملاك الدولة ولاية هيئة السكة الحديد، وقد أشرف على تنفيذ الإزالة اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





وقالت نائب المحافظ أنه تم تعويض القاطنين بهذه المنطقة والبالغ عددهم 21 مستفيدا عن طريق هيئة السكة الحديد.





وأضافت أنه تم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات؛ لاستغلال هذه المساحة فى مشروعات ذات نفع عام .





وأكدت أن المحافظة تنفذ خطة لتطوير كافة المناطق العشوائية وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتبليط الشوارع وإنارتها وترميم واجهات المنازل.



