دعاء اليوم الثامن من رمضان

ننشر لكم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم، فهو له أجر وثواب عظيم ويتمثل أجره في قول "مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ".

فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، قال:" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".