ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دعاء اليوم الثامن من رمضان

الخميس 24/مايو/2018 - 02:45 م
دعاء اليوم الثامن من رمضان
طباعة
 
ننشر لكم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم، فهو له أجر وثواب عظيم ويتمثل أجره في قول "مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ".
 
فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، قال:" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَ ارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".
 
المزيد عن: فضل الدعاء شهر رمضان المبارك شهر رمضان ثامن ايام رمضان اليوم الثامن من رمضان اليوم الثامن الله عز وجل الدين الاسلامي اسلاميات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 3:10:14 PM