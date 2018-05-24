ضبط 5 كيلو حشيش و3736 قرص مخدر و16 قطعة سلاح ناري بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 48 متهما في مجال قضايا المخدرات، ضبط بحوزتهم 5005 جرام حشيش، 17 جرام هيروين، 3736 قرص مخدر بالإصافة إلى 810 جرام استروكس، 1000 جرام بانجو، كما تم ضبط 16 متهما في مجال حائزي الأسلحة النارية، وضبط 2 بندقية خرطوش، 4 طبنجة، 10 فرد خرطوش، 75 طلقة نارية، وذلك لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على الشارع الجيزاوي، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.