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نائب رئيس جامعة طنطا: نظام متطور لتشغيل المعمل المركزي

الخميس 24/مايو/2018 - 02:45 م
نائب رئيس جامعة طنطا: نظام متطور لتشغيل المعمل المركزي
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أيمن يحيي
 
قال الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الإدارة العليا للجامعة تسعى جاهدة لتطوير نظام العمل بالمعمل المركزي بالجامعة بما يحقق أعلى مستوى ممكن من الكفاءة في استخدامه للأغراض البحثية والتعليمية داخل نطاق جامعة طنطا وخارجها، وبما يسهم في الارتقاء بترتيب الجامعة مصريًا وعربيًا ودوليًا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها "الشيخ" اليوم بمناسبة تكريم الدكتور السيد سالم، المشرف السابق على المعمل المركزي بالجامعة وتعيين الدكتور طارق مصطفى مشرفًا جديدًا للمعمل، حيث تم إهداء"سالم" درع الجامعة تقديرًا لجهوده خلال الفترة السابقة في تطوير المعمل بحضور كل أعضاء المعمل من العاملين والباحثين.
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