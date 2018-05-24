محمد هنيدي يتوجه إلى دبي لحصد نجاح "أرض النفاق"

يغادر الفنان محمد هنيدي، القاهرة فجرًا، متوجهًا إلى دبي في زيارة تستمر ثلاثة أيام؛ من أجل إجراء عدد من اللقاءات التليفزيونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل «أرض النفاق»، والذي تصدر موقع التغريدات العالمي «تويتر» منذ عرض الحلقة الأولى، كما حصل نجم الكوميديا على المركز الأول بنسبة 82%، في استفتاء بعنوان «نجمك المفضل» على التليفزيون السعودي.

تفوق «هنيدي» وأسرة العمل على جميع الصعوبات التي واجهت المسلسل خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض الحلقات الأولى، حيث جاءت ردود الأفعال ايجابية، على عدد من المنصات الاجتماعية الإلكترونية، بالرغم من عدم عرض «أرض النفاق» على إحدى الفضائيات المصرية، وأصبح عددًا كبيرًا من الجمهور يردد «افيهات»، نجم الكوميديا خلال أحداث العمل والتي أبرزها :«من النهاردة مفيش زتونة والا لمونة .. في كسكسي وبس .. و فضيني وعبيني».

مسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي، ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم منهم : «الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ، الفنان القدير سامي مغاوري ، ولأول مرة في الدراما العربية الكاتب الكبير إبراهيم عيسى»، أعاد صياغة الرواية الكاتب أحمد عبدالله، من إنتاج العدل جروب، إخراج سامح عبد العزيز ومحمد العدل.

يُعرَّض مسلسل «أرض النفاق» يوميًا خلال الشهر الكريم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة قناة «SBC السعودية»، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على «عمان T.V»، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة «التلفزيون التونسي».