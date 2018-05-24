مستثمر "مصري – فرنسي" يشكو محافظ المنيا لرئيس الوزراء ووزير التنمية

تقدم رجل الأعمال جابر جرجس موسى مستثمر "مصري – فرنسي" وصاحب شركة "أم جي" للسياحة ومستأجر لفندق "أم جي" نفرتيتي بالمنيا بشكوى لكلا من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التنمية المحلية، ضد السيد عصام البديوي محافظ المنيا والسيد أحمد سمير أبو الليل المستشار القانوني لمحافظ المنيا؛ احتجاجا على قرار الحجز على جميع أمواله وممتلكاته بدون وجه حق على حد قوله فما ورد في الشكوى.









وأشار محمد حسن عبده المحامى موكل المدعو أنه لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموال أو الاستيلاء أو التحفظ عليها، كما طلب موكل المدعو برفع الحجز الإداري طبقا لقانون ضمانات حوافز أو استثمار رقم 8 لسنة 1997 وخطاب وزير الاستثمار والتعاون الدولي.