توريد 142 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن ماتم توريدة حتى اليوم من محصول القمح بلغ 142 ألف و561 طن و910 كيلو، وأشار المحافظ أن المساحة المنزرعة بالمحافظة لهذا العام 134 ألف و963 فدان.



وأصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة بضرورة التسهيل على المزارعين والتيسير اجراءات التوريد المحصول لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين.



وتقوم غرفه العمليات المشكلة برئاسة المحافظ بمتابعه الكميات التى يتم توريدها من المحصول بالصوامح والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا وكذا تذليل اى عقبات تعوق عملية التوريد.



كما اصدر المحافظ تعليماته لاعضاء اللجنه بالمرور والمتابعه على الصوامع والشون والهناجر للتأكد من صلاحيه مكان تحزين المحصول وأن التخزين يتم بطريقة أمنه وعمل الاحتياطات اللازمه لعدم اتلاف المحصول أو الضرر به وكذا التزام الجهات الموردة بتعليمات وضوابط توريد القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام باداء واجبها المنوط به على الوجه الأكمل.