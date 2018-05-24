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أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية دون انقطاع

الخميس 24/مايو/2018 - 02:42 م
أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية دون انقطاع
أردوغان
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أسماء العزب
 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية دون انقطاع عبر مطاردتهم في جحورهم.

 

وأضاف أردوغان، اليوم الخميس، خلال لقاء لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة: " سنواصل بحزم مكافحة التنظيمات والكيانات التي تحاول التسلط على الدولة والسياسة المدنية وتقوم باستغلال معتقدات أبناء شعبنا وفي مقدمتها منظمة "فتح لله غولن" الإرهابية".

 

وأكد أردوغان: "كنا قد وعدنا سابقًا أننا سنكافح الفساد والفقر والمحظورات، وفي المرحلة القادمة سنواصل هذا الكفاح بكل حزم وإصرار".


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