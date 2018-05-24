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مدرب الكويت يهنيء منتخب مصر بالتأهل للمونديال

الخميس 24/مايو/2018 - 02:37 م
مدرب الكويت يهنيء منتخب مصر بالتأهل للمونديال
وراديكو إفراميوفيتش
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رسالة الكويت - عبد الحميد فراج
 
وجه وراديكو إفراميوفيتش المدير الفني للمنتخب الكويتي التهنئة للمنتخب المصري بعد التأهل لكأس العالم.

وأوضح إفراميوفيتش أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة ومنافسة المنتخب المصري في اللقاء مشيرًا إلى أنه طالب اللاعبين ببذل أقصى جهد في المباراة أمام فريق قوي متأهل للمونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكويت وديًا غدًا ضمن استعداداته لكأس العالم بروسيا.

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