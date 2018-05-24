"البيئة": رفع مخلفات مقلب أبو خريطة تم وفقا لطرق علمية واشتراطات صحية

قام صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة واللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية بزيارة تفقدية للمقلب العمومى بشبين الكوم (ابو خريطة) بالمنوفية للوقوف على اعمال الانتهاء من رفع كافة التراكمات التاريخية بالمقلب ضمن خطة وزارة البيئة لتطويره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ود ايمن مختار سكرتير عام المحافظة والمهندس احمد خليل ممثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وفريق عمل البرنامج.





وأكد الدكتور خالد فهمى أنه تم رفع جميع التراكمات من المقلب والتى تقدر بحوالى 260 الف طن مخلفات فعلية ونقلها إلى المدفن الصحى بطريق كفر داوود الخطاطبة بمركز السادات بالمنوفية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة حيث تم تسوية الارض تماما تمهيدا لانشاء محطة فرز وترحيل بالمنطقة بتكلفة تقدر بحوالي 40 مليون جنيه





وأشارت الدكتورة ناهد يوسف إلى أن كافة اعمال رفع التراكمات بمقلب أبو خريطة تمت وفق الطرق العلمية التى تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية والبيئية للمقلب بالتنسيق مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية.





وأضافت أن عملية نقل المخلفات تمت بتمويل من موازنة كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة التنمية المحلية وفقا لجدول زمنى محدد كان العمل فيه يتم على مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات للعمل ليلا ونهارا منذ 14 أبريل الماضى



