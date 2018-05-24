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ميس حمدان: بطمح للنجومية.. وتعدد المواهب ليس خطأ (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 02:38 م
ميس حمدان: بطمح للنجومية.. وتعدد المواهب ليس خطأ (فيديو)
ميس حمدان
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ندى محمد
 
قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تؤمن بأن النجاح في المجال الفني يتعلق بالنصيب، معقبة: «في المجال بتاعنا بشوف إن ربنا في وقت معين هيشاور عليك، وبشوف إن في ناس ممكن تنجح في أول الطريق أو نص الطريق أو آخره».

وأضافت «حمدان»، في لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن بداية مشوارها الفني كانت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة شيري عادل من خلال إعلان عن إحدى منتجات الشيكولاتة، متابعة أنها تجمعها علاقة طيبه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وتشجع ما تقدمه من فن كوميدي.

وتابعت: «أنا بحب شغلي وبطمح دايمًا للنجومية، وتعدد المواهب ده مش غلط ولازم نستغل المواهب دي، لكن أكثر موهبة عندي هيا التمثيل، ويمكن السبب في عدم انتشار أعمالي أن معظمها خارج مصر أكثر من الأعمال في مصر».
المزيد عن: ميس حمدان فضائية برنامج التوك شو اخبار مصر
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