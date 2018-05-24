"النفيخة" و"أيامنا الحلوة" في حفل غنائي موسيقي بـ"مول مصر"

للاحتفال بأجواء شهر رمضان, تقوم فرقتي النفيخة وأيامنا الحلوة بإحياء حفل في مول مصر يوم الخميس ٢٤ مايو والجمعة ٢٥ مايو في منطقة البلازا بمول مصر، حيث سيقومان بتقديم مجموعة متنوعة من أغانيهم لخلق جو من المتعة لزوار المول خلال الشهر.

تسعي فرقة «النفيخة» لإعادة الآلات الموسيقية للمشهد الموسيقي في مصر بعد انصراف الملحنين و الموزعين عنها، وتقوم بتقديم ألحان بليغ حمدي والسنباطي، ومجموعة من كلاسيكيات الأغاني العربية لسيد درويش ولأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ، وفيروز، ووصولا لأحمد عدوية وشعبان عبد الرحيم، بشكل يعطي فخامة للألحان الشعبية.

أما فرقة «أيامنا الحلوة» والتي استضافتهم الاعلامية الشهيرة اسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"- فيقدمون نوعا خاصا من الأفكار و هي "النوستالجيا"، نظرا لهدفهم الرئيسي لاعادة زمن الفن الجميل و الذكريات المصاحبة لأغاني هذه الفترة مثل: "لولاكي" لعلي حميدة و "مش نظرة و ابتسامة" لسيمون و "كوكب تاني" لمدحت صالح. و قد بقيت الفرقة مهمشة لفترة طويلة الي أن تم اكتشافهم بعد ثورة يناير 2011 و ظهروا بقوة بعد تقديم بعض الأغاني الثورية القديمة.