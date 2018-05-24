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وزير الخارجية: مصر لا تزايد على مصلحة الشعب الفلسطيني

الخميس 24/مايو/2018 - 02:38 م
وزير الخارجية: مصر لا تزايد على مصلحة الشعب الفلسطيني
سامح شكري
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هدى عبدالرازق
 
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لا تزايد على مصلحة الشعب الفلسطيني لصالح أغراض داخلية، والترويج للذات.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر التليفزيون المصري، اليوم الخميس، إلى أن مصر تعمل في هدوء، وبشكل يثق فيه الفلسطينيين، مضيفًا أن الفلسطينيين يدركون أنهم يستطيعون الاعتماد على مصر دائما.

وأضاف أن مصر تعمل على رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني في غزة، وتوحيد الأشقاء الفلسطنيين، متابعا أن مصر فتحت معبر رفح بشكل مستمر لتلقي المصابين، منوها بأن الإعلام داخل غزة يقدر الدور الذي تقوم به مصر.
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