المهرجان الصيفي ودورات المقبلين على الزواج.. في اللقاء السنوي لمجمع كهنة أبنوب
الخميس 24/مايو/2018 - 02:36 م
إيريني صفوت
عقد مجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، اللقاء السنوي لهم بدير الشهيد مارمينا العجائبي بجبل أبنوب، برئاسة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية ورئيس الدير.
وناقشت الاجتماعات أنشطة المهرجان الصيفي بكافة جوانبه، كما تم توزيع المسئوليات على كل المراحل، ونوقش أيضًا متابعة دورات إعداد المقبلين على الزواج، إلى جانب عدد من الأمور الرعوية.
كان الأنبا لوكاس قد ألقى كلمة خلال اللقاء حملت عنوان "الكاهن شفيع مسئول أبدية شعبه" وذلك عقب القداس الذي تولى خدمته بمشاركة الآباء الكهنة.
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