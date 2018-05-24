المهرجان الصيفي ودورات المقبلين على الزواج.. في اللقاء السنوي لمجمع كهنة أبنوب

عقد مجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، اللقاء السنوي لهم بدير الشهيد مارمينا العجائبي بجبل أبنوب، برئاسة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية ورئيس الدير.





وناقشت الاجتماعات أنشطة المهرجان الصيفي بكافة جوانبه، كما تم توزيع المسئوليات على كل المراحل، ونوقش أيضًا متابعة دورات إعداد المقبلين على الزواج، إلى جانب عدد من الأمور الرعوية.



