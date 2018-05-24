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لجنة توطين الوظائف بنجران تبدأ بحصر وكالات السفر والسياحة

الخميس 24/مايو/2018 - 01:21 م
لجنة توطين الوظائف بنجران تبدأ بحصر وكالات السفر والسياحة
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وكالات
 
بدأت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، بحصر الفرص الوظيفية في وكالات السفر والسياحة بالمنطقة، بوصفها من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة 100%، بحسب ما أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالله الدوسري أن وكالات السفر والسياحة ودور الإيواء من الأنشطة المستهدفة بالتوطين، داعياً أصحاب المحال للتعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي، دعماً لسعودة السوق بالكوادر الوطنية، وتفادياً لضبط المخالفات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن قرار توطين وكالات السفر والسياحة سيطبق بداية شهر ذي القعدة القادم.


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